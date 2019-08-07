Дом экс-президента Киргизии Атамбаева подвергся штурму

Новости мира:Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева.

У дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который штурмует в среду спецназ, слышны взрыв и стрельба, передает "Акипресс".

В среду вечером представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что отряд спецназначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека. Позднее стало известно, что к дому экс-президента подъехал спецназ, и через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, начав возведение баррикад. Произошла стрельба, по данным СМИ, ранены более 10 человек.

В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента Атамбаева, подозреваемого в ряде преступлений. В ходе операции Атамбаев задержан, также ранено около 10 человек. Сообщается, что силовики увезли бывшего президента в неизвестном направлении Ниже видео штурма резиденции pic.twitter.com/8N9f6rMPGZ — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 7 августа 2019 г.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится у себя дома и намерен выступить с обращением, заявил член политсовета основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов.

"Атамбаев находится у себя дома", - сказал Ниязов.

Между тем Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялась, и бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В пресс-службе ГКНБ заявили, что операция по задержанию продолжается.

При этом источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете. Официального подтверждения этому нет.