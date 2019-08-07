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Дом экс-президента Киргизии Атамбаева подвергся штурму

Дом экс-президента Киргизии Атамбаева подвергся штурму
19:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева.

У дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который штурмует в среду спецназ, слышны взрыв и стрельба, передает "Акипресс".

В среду вечером представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что отряд спецназначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека. Позднее стало известно, что к дому экс-президента подъехал спецназ, и через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, начав возведение баррикад. Произошла стрельба, по данным СМИ, ранены более 10 человек.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится у себя дома и намерен выступить с обращением, заявил член политсовета основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов.

"Атамбаев находится у себя дома", - сказал Ниязов.

Между тем Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялась, и бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В пресс-службе ГКНБ заявили, что операция по задержанию продолжается.

При этом источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете. Официального подтверждения этому нет.

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Взрыв, Киргизия, Стрельба, Алмазбек Атамбаев.
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