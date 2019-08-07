Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана

Новости мира:Спецназовцы, пытавшиеся задержать бывшего президента Киргизии, сдались под давлением сторонников Атамбаева.

Сторонники Алмазбека Атамбаева, экс-президента Кыргызстана, освободили его, заняв резиденцию бывшего главы державы и захватив бойцов спецназа, которые ее перед тем штурмовали.

Прямую трансляцию с места событий вел Kloop.

«Сторонники Атамбаева захватили его резиденцию. Спецназовцы сдались, их вывели на улицу – не известно, что будет с ними дальше. Был освобожден и сам экс-президент Кыргызстана, которого силовики перед этим арестовали, взяв штурмом его дом», - говорится в трансляции.

Сообщается также, что к резиденции Атамбаева приближаются дополнительные силы спецназа.

Как известно, спецназ в среду вечером начал операцию по задержанию Атамбаева, применяя при этом резиновые пули. Министерство внутренних дел Кыргызстана уже трижды вызывало Атамбаева на допросы, но он проигнорировал эти вызовы. Атамбаев проходит свидетелем по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это происходит на фоне конфликта бывшего президента с его преемником — нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.