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Атамбаев будет требовать отставки президента Киргизии

Атамбаев будет требовать отставки президента Киргизии
09:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Атамбаев заявил о намерении начать бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки президента.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в четверг заявил о намерении начать в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, а также правительства и парламента республики, сообщает киргизское агентство KNEWS.

По словам Атамбаева, он и его сторонники намерены в 16:00 по местному времени (13:00 по Киеву) собраться у "Форума", где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). Он также не исключил проведения акции у здания парламента республики.

"Половина людей говорит, что пойдет к "Форуму" (штаб-квартира СДПК - ИФ), другая половина хочет идти к Белому дому (парламент - ИФ). Но сначала мы пойдем к "Форуму", а дальше, если надо будет, пойдем к Белому дому", - сказал Алмазбек Атамбаев в четверг на встрече со своими сторонниками.

Атамбаев заявил, что с предложением начать бессрочный митинг к нему обратились его сторонники после попытки силового захвата экс-президента в минувшую среду. По данным Минздрава Киргизии, в столкновениях в селе Кой-Таш под Бишкеком пострадали более 50 человек, погиб один спецназовец.

Атамбаев заявил, что ответственность за пострадавших в Кой-Таше лежит на президенте страны Сооронбае Жээнбекове.

Экс-президент Киргизии уверен, что властям не нужны его показания ни по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, ни по другим вопросам.

"Я несколько раз предлагал ответить на вопросы. Но им нужны не показания, а заткнуть Атамбаева", - сказал экс-президент.

По словам Атамбаева, во время штурма в минувшую среду у его сторонников не было оружия, он сам стрелял несколько раз, но "старался не попадать в людей".

Спецназ отошел от резиденции экс-президента Киргизии

"Я уже несколько месяцев говорил, что буду отстреливаться. Здесь оружие только у меня есть. Я сидел на третьем этаже. У простого народа не было даже рогатки. По телевизору лгут, что у народа было оружие", - сказал Атамбаев.

Экс-президент также заявил, что готов оказать помощь спецназовцам, он попросил сторонников передать их правоохранительным органам, пообещав сделать это сегодня.

Вместе с тем Атамбаев сообщил, что не связывался с президентом России Владимиром Путиным.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Спецназ, Штурм, Сооронбай Жээнбеков.
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