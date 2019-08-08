СМИ выяснили, куда был доставлен задержанный Атамбаев

Новости мира:После задержания Атамбаева бывшего президента Киргизии доставили в ГКНБ.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после задержания отвезли в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Об этом заявила советница экс-президента на общественных началах Кундуз Жолдубаева, сообщает Радио Азаттык.

В то же время, как отмечается, официальной информации о приводе Атамбаева в Госкомитет национальной безопасности пока нет.

Саму Жолдубаеву вместе с одним из телохранителей Атамбаева завели в здание Министерства внутренних дел. Ранее в МВД привезли советника Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова.

Ранее стало известно, что правоохранители Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, захватив шестерых спецназовцев. В четверг, 8 августа, заложников отпустили.

В результате конфликта пострадали, по последним данным, 80 человек, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не являлся. Бывший президент проходит как свидетель по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.