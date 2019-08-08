СМИ выяснили, куда был доставлен задержанный Атамбаев

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после задержания отвезли в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).
Об этом заявила советница экс-президента на общественных началах Кундуз Жолдубаева, сообщает Радио Азаттык.
В то же время, как отмечается, официальной информации о приводе Атамбаева в Госкомитет национальной безопасности пока нет.
Саму Жолдубаеву вместе с одним из телохранителей Атамбаева завели в здание Министерства внутренних дел. Ранее в МВД привезли советника Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова.
Ранее стало известно, что правоохранители Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, захватив шестерых спецназовцев. В четверг, 8 августа, заложников отпустили.
В результате конфликта пострадали, по последним данным, 80 человек, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения.
Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не являлся. Бывший президент проходит как свидетель по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.