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Обломки самолета ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море

Обломки самолета ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:МИГ-29 потерпел крушение вовремя тренировочного полета.

В Каспийском море нашли место крушения самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом сообщает портал oxu.az со ссылкой на прес-службу Министерства обороны страны.

"Вечером 8 августа было определено место крушения самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, упавшего в Каспийское море во время ночного учебно-тренировочного полета", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в результате неотложных мероприятий, осуществленных представителями соответствующих государственных структур и служб, а также приглашенными турецкими экспертами, из воды были извлечены некоторые фрагменты военного самолета.

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В настоящее время проводятся работы по подготовке к извлечению основной части летательного аппарата.

Отмечается, что 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета прервалась связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

За штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, который пропал без вести. 

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Азербайджан, Минобороны, МиГ, Каспийское море, ВВС Азербайджана.
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