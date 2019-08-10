Дожди, наводнения, оползни: в Индии уже 42 смерти

Новости мира:Местные спасатели проводят эвакуацию жителей штата Керала в связи с сильными дождями, которые привели к наводнению.

В результате наводнений и оползней в индийском штате Керала погибли 42 человека.

Об этом сообщает India Today.

«Число погибших возросло до 42 в результате связанных с дождями явлений, включая наводнения и оползни», - говорится в сообщении.

Кроме того, 15 человек считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

В 988 лагерей в штате Керала было перемещено более миллиона людей.

Как отмечается, беспрерывные ливни с середины недели вызвали многочисленные оползни и наводнения в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы.