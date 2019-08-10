Дожди, наводнения, оползни: в Индии уже 42 смерти

В результате наводнений и оползней в индийском штате Керала погибли 42 человека.
Об этом сообщает India Today.
«Число погибших возросло до 42 в результате связанных с дождями явлений, включая наводнения и оползни», - говорится в сообщении.
Кроме того, 15 человек считаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
В 988 лагерей в штате Керала было перемещено более миллиона людей.
Как отмечается, беспрерывные ливни с середины недели вызвали многочисленные оползни и наводнения в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы.