Супертайфун "Лекима" в Китае убил не менее 13 человек

Новости мира:В Китае ликвидируют последствия от супертайфуна "Лекима".

На Востоке Китая по меньшей мере 13 человек погибли в результате супертайфуна "Лекима", 16 человек пропали без вести.

Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что в провинции Чжэцзян ведутся спасательные работы, в район бедствия направлены более 300 вооруженных полицейских, сотрудников службы общественной безопасности и спасателей.

Как сообщалось, с приближением тайфуна "Лекима" к территории восточного Китая более миллиона человек были временно перемещены в другие регионы. В провинции Чжэцзян был введен наивысший уровень тревоги и отселено свыше 700 тыс. людей, еще около 250 тыс. людей эвакуировали из Шанхая.