В Китае на улицы выпустили "робокопов"

Новости мира:В Китае запустили роботов-полицейских, которые способны распознавать людей.

В среду, 7 августа в городе Хандан в китайской провинции Хэбэй запустили роботов-полицейских, которые оснащены новейшими технологиями искусственного интеллекта и распознавания лица.

Об этом сообщает Nextshark.

"Каждый из трех полицейских-роботов имеет свои особенности для оказания помощи местным правоохранителям. Один из них специализируется на патрулировании, второй сосредотачивается на деле с дорожно-транспортными происшествиями, а последний может предоставлять информацию. Оснащенный автоматической навигационной системой, патрульный робот может идентифицировать регистрационные знаки автомобиля, а также делать снимки транспортных средств. Также он может мешать пешеходам переходить дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.

Другой робот называется консультантом, и он предназначен для предоставления информации общественности, отвечая на вопросы тех, кто приходит в бюро управления транспортными средствами, которые занимаются дорожно-транспортными инцидентами.

Последний робот, самый маленький из трех, поможет поддерживать порядок на месте, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Ожидается, что до конца 2020 года в городе таких роботов будет около 20.