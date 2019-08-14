Смертельная жара в Японии: погибли 23 человека

Новости мира:За прошедшую неделю в Японии погибли 23 человека, еще более 12 тысяч человек госпитализированы в результате продолжительной жары в стране.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям страны.

“12 751 человек была госпитализирована из-за симптомов, связанных с жарой в Японии в течение недели с 5 августа. Из них 23 человека погибли”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все смерти были зафиксированы в 20 префектурах Японии.

Одновременно в Токио зарегистрировано наибольшее количество госпитализированных — 1 465 человек.

Как сообщалось, в Японии с 29 июля по 4 августа погибли 57 человек, еще 18 347 человек были госпитализированы в результате продолжительной жары в стране.