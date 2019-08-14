Скачать
Среда, 14.08.2019
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Динамо определилось с новым главным тренером
Динамо определилось с новым главным тренером
Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику
Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику

После "ночи хаоса" аэропорт Гонконга возобновил работу

После "ночи хаоса" аэропорт Гонконга возобновил работу
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:После захвата одного из терминалов аэропорт Гонконга полноценно возобновил работу.

Администрация Международного аэропорта Гонконга возобновила работу аэропорта, который не работал с тех пор, как терминал захватили демонстранты.

Об этом сообщает BBC.

"Аэропорт Гонконга возобновил деятельность в обычном режиме после ночи хаоса, в течение которой протестующие вступали в столкновения с полицией", - говорится в сообщении.

Были отменены сотни рейсов. Утром в среду рейсы выполняются по расписанию, хотя согласно табло некоторые из них все еще указаны как отсроченные или отмененные.

Накануне администрация аэропорта заявила, что получила судебный запрет протестующим занимать помещения терминала.

Трамп заявил о стягивании Пекином войск к границе с Гонконгом

Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

В течение последних нескольких дней протестов полиция арестовала по меньшей мере 149 демонстрантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг, Аэропорт Гонконга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
04 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь