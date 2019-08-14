После "ночи хаоса" аэропорт Гонконга возобновил работу

Новости мира:После захвата одного из терминалов аэропорт Гонконга полноценно возобновил работу.

Администрация Международного аэропорта Гонконга возобновила работу аэропорта, который не работал с тех пор, как терминал захватили демонстранты.

Об этом сообщает BBC.

"Аэропорт Гонконга возобновил деятельность в обычном режиме после ночи хаоса, в течение которой протестующие вступали в столкновения с полицией", - говорится в сообщении.

Были отменены сотни рейсов. Утром в среду рейсы выполняются по расписанию, хотя согласно табло некоторые из них все еще указаны как отсроченные или отмененные.

Накануне администрация аэропорта заявила, что получила судебный запрет протестующим занимать помещения терминала.

Как известно, в Гонконге уже два месяца продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

В течение последних нескольких дней протестов полиция арестовала по меньшей мере 149 демонстрантов.