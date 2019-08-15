Кашмирское обострение: на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка

Новости мира:В Пакистане сообщают о гибели пакистанских и индийских военных при перестрелке в Кашмире, в Индии опровергают гибель своих солдат.

Перестрелка на границе в Кашмире привела к гибели трех пакистанских и пяти индийских военнослужащих, заявил в четверг представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

"Трое пакистанских военных погибли за веру, пакистанская армия предприняла эффективные ответные действия. Пять индийских солдат были убиты, многие получили ранения, были повреждены укрепления", - говорится в сообщении Гафура в твиттере.

Он добавил, что периодически военные обеих стран продолжают вести огонь друг по другу.

При этом Гафур отметил, что индийские военные в последнее время все чаще открывают огонь на линии контроля между двумя странами.

В свою очередь военные Индии опровергли информацию о гибели пяти индийских военных в результате перестрелки.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.