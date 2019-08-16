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Семейное имущество Атамбаева арестовано прокуратурой Киргизии

Семейное имущество Атамбаева арестовано прокуратурой Киргизии
13:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Киргизии арестованы банковские счета и имущество семьи Атамбаевых.

Счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в 25 коммерческих банках республики арестованы в рамках уголовных дел против бывшего главы государства, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета в банках республики. Арестованы счета в 25 банках, принадлежащие Атамбаеву, его супруге Раисе, а также ряду предприятий и фирм, принадлежащих семье экс-президента", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, также наложен арест на ряд компаний и организаций, принадлежащих семье Атамбаева, в числе которых ОАО "Кыргызавтомаш" (бывший Фрунзенский автосборочный завод - ред.), телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель".

Согласно данным Генпрокуратуры, на балансе ОАО "Кыргызавтомаш" значатся более 20 квартир и один многоквартирный дом в Бишкеке, земельные участки, участок железной дороги, цеха, магазины и нежилые помещения.

Под арестом также жилой дом в селе Арашан (20 км от Бишкека), жилой дом в столице, одна квартира, восемь автомобилей, четыре земельных участка, пастбища, многолетние насаждения и оздоровительный центр.

В ведомстве отметили, что в общей сложности наложен арест на 120 объектов имущества экс-президента.

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Напомним, Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество, в том числе телеканал "Апрель", был наложен арест.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретения земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Генпрокуратура Киргизии.
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