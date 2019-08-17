В Кашмире продолжаются столкновения с полицией

Новости мира:Протестующие в Кашмире продолжают бросать камни и драться с представителями служб безопасности.

Сотни протестующих в провинции Кашмир участвуют в столкновениях с полицией во время акций 16 августа даже несмотря на заявления Нью-Дели о готовности облегчить ограничения, наложенные на регион.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

После пятничной молитвы участники митингов вышли на улицы главного города региона Сринагар с зелеными исламскими флагами и плакатами с лозунгами «Остановите геноцид в Кашмире, мир, проснись».

Некоторые из митингующих бросали камни и дрались с представителями служб безопасности, которые, со своей стороны, применяли слезоточивый газ и травматическое оружие. Сообщений о раненых пока нет.

Также известно о вспышки противостояния в других районах провинции.

В то же время глава штата Джамму и Кашмир Субрахманьям заявил, что власть восстановит телефонное сообщение в Кашмире вечером 16 августа.

Также стало известно, что Нью-Дели отправил еще 10 тысяч военных в регион, опасаясь дальнейших беспорядков, в придачу до полумиллиона тех, что уже находятся на этой территории.

Как известно, 5 августа индийское правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. Одновременно было наложено ограничение на проводную и мобильную телефонную связь, интернет, а также запрещены мирные собрания.

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными".

Кашмир — единственный штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть жителей штата выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные личности постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, которые пытаются с помощью насильственных действий добиться выхода штата из состава Индии.

В ответ индийские власти подавляет любые проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности. Следствием длительного кровавого противостояния стала гибель десятков тысяч людей, преимущественно мирных жителей. Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводил к войнам между Пакистаном и Индией.