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Взрыв в мечети в Пакистане: среди погибших - брат лидера "Талибана"

Взрыв в мечети в Пакистане: среди погибших - брат лидера "Талибана"
16:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Брата лидера "Талибана" убили в Пакистане.

Брата лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады накануне убили в Пакистане с помощью взрыва бомбы, представители афганских талибов заявили в субботу, что убийство брата их лидера не помешает переговорам с Соединенными Штатами, направленным на обеспечение вывода войск США после 18 лет войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не был в мечети недалеко от пакистанского города Кветта, когда взорвалась бомба, но его младший брат Хафиз Ахмадулла вел пятничные молитвы и был среди четырех убитых, заявили несколько чиновников талибов.

Никто не взял на себя ответственность за взрыв, произошедший после того, как официальные представители движения "Талибан" и США сообщили о прогрессе в переговорах по соглашению, касающемуся вывода войск США из Афганистана в обмен на гарантию безопасности талибов.

"Если кто-то думает, что мученичество наших лидеров остановит нас от нашей цели, они живут в раю дураков", - сказал лидер "Талибана".

В Пакистане подорвали мечеть: есть жертвы

"Мы близки к нашим целям", - сказал он, имея в виду переговоры с США.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел 16 августа совещание, на котором обсудил со своими советниками ход переговоров с "Талибаном" о выводе американских войск из Афганистана и о возможном достижении мира в этой стране.

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Пакистан, Взрыв, Талибан, Кветта.
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