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Рыночное фонды Китая и Гонконга начали расти благодаря экономике КНР

Рыночное фонды Китая и Гонконга начали расти благодаря экономике КНР
09:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Из-за правильных действий экономики КНР рыночные фонды Китая и Гонконга начали возрастать.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, в лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Китайский Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%, южнокорейский KOSPI -0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Еще один китайский индекс - Shenzhen Composite - взлетел в ходе торгов в понедельник на 2,8% на информации китайских СМИ о том, что власти КНР отводят Шэньчжэню, находящемуся на границе с Гонконгом, "ключевую роль" в развитии науки и создании технологических инноваций, в связи с чем, город будет пользоваться условиями, благоприятствующими развитию этих направлений.

"Решение Китая продвигать развитие Шэньчжэня как технологического хаба одновременно с ожиданиями снижения стоимости заимствования в КНР в результате реформы процентных ставок обеспечило существенную поддержку фондовому рынку", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Shenwan Hongyuan Group Co. Герри Альфонсо.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике.

"Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп.

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Он отметил также, что скорого завершения торговой войны с Китаем ждать не стоит. "Я пока не готов к заключению сделки, - сказал он. - Китай хотел бы заключить сделку. Я не готов".

Среди японских компаний, демонстрирующих уверенный рост на торгах в понедельник - ритейлер FamilyMart (+9%), SoftBank Group (+1,7%) и банк Mitsubishi UFJ (+1,2%).

В Гонконге дорожают бумаги Sunny Optical (+5,6%), девелопера Country Garden (+6%) и оператора казино Galaxy Entertainment (+4,5%), в Южной Корее - акции LG Electronics (+0,8%).

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Китай, США, КНР, Гонконг, Дональд Трамп.
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