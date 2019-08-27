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Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана

Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Индонезии Джоко Видодо анонсировал перенос столицы из Джакарты на остро Борнео.

Столица Индонезии будет перенесена из перегруженной и загазованной Джакарты в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео, сообщил президент Индонезии Джоко Видодо. По словам Видодо, решение было принято после трех лет внимательного изучения этого вопроса.

Новая столица Индонезии, у которой пока нет названия, расположится на участке площадью 180 тыс. гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой - вблизи городов Баликпапан и Самаринда. Важным фактором при выборе участка для новой столицы стала оценка рисков всевозможных стихийных бедствий, являющихся традиционными для Индонезии - одной из самых небезопасных стран в плане сейсмической активности. Исследования показали минимальный риск наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, извержения вулканов, а также оползней, на выбранном участке, сообщает MarketWatch.

Перенос столицы, на который потребуется примерно 10 лет, будет стоить Индонезии порядка 466 трлн рупий ($32,5 млрд). Страна выделит 19% этой суммы из бюджета, а остальная часть будет профинансирована в рамках взаимодействия государства и бизнеса, а также за счет прямых инвестиций государственных компаний и частного сектора, сообщил Видодо.

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Президент Индонезии одобрил общий план переноса столицы в апреле этого года. В понедельник он объявил, что его правительство готовит соответствующий законопроект, который будет представлен на рассмотрение парламента страны.

По словам Видодо, нагрузка на Джакарту, являющуюся центром государственной власти, а также финансовым, деловым и торговым центром, стала непомерной. В Джакарте, расположенной на острове Ява, также находится крупнейший аэропорт страны и морской порт.

В настоящее время 54% населения Индонезии, насчитывающего около 270 млн человек, проживает на острове Ява, являющемся самым густонаселенным регионом страны.

"Мы не можем позволить дальнейшего увеличения нагрузки на Джакарту и остров Ява в плане роста плотности населения, - заявил Видодо. - Это приведет к еще более серьезному экономическому неравенству между жителями Явы и другими регионами".

Ранее президент Индонезии заявлял, что хотел бы отделить центр государственной власти от делового и экономического центра страны.

Джакарта, где проживает 10 млн человек, а с учетом пригородов - 30 млн человек, подвержена частым землетрясениям и наводнениям. Кроме того, в городе проходит постепенное проседание почвы из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод.

Еще одной серьезной проблемой Джакарты являются дорожные пробки, которые обходятся экономики страны в $6,5 млрд в год.

В провинции Восточный Калимантан, где расположен национальный парк Кутай, проживает лишь порядка 3,5 млн человек.

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Индонезия, Джакарта, Остров Ява, Джоко Видодо, остров Борнео.
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