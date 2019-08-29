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Пентагон намерен спокойно относиться к ракетным испытаниям в КНДР

Пентагон намерен спокойно относиться к ракетным испытаниям в КНДР
06:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Министр обороны США заявил, что испытания ракетоносителей в КНДР не сильно беспокоят Пентагон.

США не планируют остро реагировать на пуски ракет малой дальности на территории КНДР, хотя и обеспокоены ими. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает "Сегодня".

"Безусловно, мы обеспокоены их испытаниями ракет малой дальности. Мы хотим понять, что они делают и зачем они это делают. Но с другой стороны, мы не собираемся остро реагировать. Мы хотим применять взвешенный подход и убедиться, что не закрываем двери для дипломатии... В конечном счете мы достигнем необратимой, проверяемой и полной денуклеаризации полуострова. Лучший способ для этого - политическое соглашение. Мы не хотим закрывать двери для дипломатии, остро реагируя на их испытания и на то, что они делают", - указал министр.

При этом Эспер включил КНДР в список военных угроз для США наравне с Китаем, однако указал, что Вашингтон нацелен на мирное решение северокорейской проблемы. Возобновлять учения с Южной Кореей США пока также не планируют.

"Главное убедиться, что мы делаем то, что нам нужно, чтобы сохранить нашу боеготовность. План маневров и учений, который у нас на данный момент имеется, достаточен для поддержания необходимого уровня нашей боеготовности на полуострове", - заявил Эспер.

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Как сообщалось, Северная Корея 24 августа успешно испытала новую реактивную систему залпового огня. По информации государственного северокорейского агентства ЦТАК, пуском руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее КНДР провела ракетный пуск 16 августа.

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США, КНДР, Марк Эспер.
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