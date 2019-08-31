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Китай успешно запустил два спутника с помощью "Куайчжоу-1А"

Китай успешно запустил два спутника с помощью "Куайчжоу-1А"
07:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Запуск осуществлялся при помощи твердотопливной ракеты-носителя с космодрома в пустыне Гоби.

Китай успешно запустил и вывел на орбиту два спутника при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А".

Об этом сообщает пресс-служба Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск ракеты был произведен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Оба спутника, разработанные компанией DFH Satellite Co, будут выполнять научно-исследовательские задачи. Один из них — микрогравитационный экспериментальный спутник KX-09, второй — Xiaoxiang 1-07.

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До конца 2019 года Китай намерен запустить еще 8 или 9 коммерческих запусков "Куайчжоу-1".

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Все по теме:

Китай, Спутник, Ракета, Куайчжоу-1А, KX-09, Xiaoxiang 1-07.
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