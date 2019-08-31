В Северной Корее осудили высказывания Помпео

Новости мира:Пхеньян обвинили Помпео в срыве диалога с Вашингтоном.

В Северной Корее заявили, что недавние высказывания госсекретаря США Майкла Помпео в адрес республики осложняют возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

Об этом сообщает AFP.

"Наши ожидания на диалог с США постепенно исчезают, и мы вынуждены пересмотреть все меры, предпринятые до сих пор", - сказал первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

По словам чиновника, госсекретарь США Майк Помет в своем выступлении ранее на этой неделе описал действия Северной Кореи "мошенническими" и такими, которые нельзя игнорировать.

Подобные высказывания были "неуместными, раздражающими и оскорбительными", - подчеркнул заместитель главы МИД, предупреждая, что США не должны испытывать "наше терпение, чтобы в последствии не испытывать горького сожаления".

Как известно, лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп на своей первой встрече в Сингапуре в июне прошлого года приняли соглашение о "полной денуклеаризации Корейского полуострова", однако с тех пор был достигнут лишь незначительный прогресс в отказе от программ вооружения Севера.