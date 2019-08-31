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В Северной Корее осудили высказывания Помпео

В Северной Корее осудили высказывания Помпео
10:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пхеньян обвинили Помпео в срыве диалога с Вашингтоном.

В Северной Корее заявили, что недавние высказывания госсекретаря США Майкла Помпео в адрес республики осложняют возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

Об этом сообщает AFP.

"Наши ожидания на диалог с США постепенно исчезают, и мы вынуждены пересмотреть все меры, предпринятые до сих пор", - сказал первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

По словам чиновника, госсекретарь США Майк Помет в своем выступлении ранее на этой неделе описал действия Северной Кореи "мошенническими" и такими, которые нельзя игнорировать.

Подобные высказывания были "неуместными, раздражающими и оскорбительными", - подчеркнул заместитель главы МИД, предупреждая, что США не должны испытывать "наше терпение, чтобы в последствии не испытывать горького сожаления".

Штаты усилили санкции против Северной Кореи

Как известно, лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп на своей первой встрече в Сингапуре в июне прошлого года приняли соглашение о "полной денуклеаризации Корейского полуострова", однако с тех пор был достигнут лишь незначительный прогресс в отказе от программ вооружения Севера.

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США, Северная Корея, КНДР, Майк Помпео.
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