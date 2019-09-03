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Вооруженная полиция Японии будет охранять приграничные острова

Вооруженная полиция Японии будет охранять приграничные острова
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Японии со следующего года планируют заняться охраной приграничных островов.

Национальное полицейское управление Японии в 2020 году разместит свой первый специальный подраздел в префектуре Окинава.

Об этом сообщает NHK.

"Национальное полицейское управление Японии разместит в финансовом 2020 году свое первое специальное подразделение в префектуре Окинава с целью борьбы с нарушителями, которые врываются на отдаленные острова в приграничных районах", - говорится в сообщении.

Это подразделение будет создано в рамках префектуральной полиции Окинава. В него войдут специально подготовленные полицейские, вооруженные пистолетами-пулеметами для обеспечения безопасности.

Отмечается, что японское правительство контролирует острова Сенкаку и придерживается позиции, что они - неотделимая часть территории страны, однако свои претензии на них предъявляют также Китай и Тайвань.

СМИ: в Совете нацбезопасности Японии намечаются перестановки

Напомним: в 2012 году члены группы активистов из Гонконга высадились на островах Сенкаку в Восточно-Китайском море. Позже их арестовали за незаконную высадку на этих островах.

Корабли китайского правительства также неоднократно заходили в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку. Силы самообороны Японии и Управления береговой охраны уже усилили патрулирование вокруг островов.

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Япония, Граница, Остров, Полиция Японии.
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