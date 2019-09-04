Гонконг может отменить закон об экстрадиции

Новости мира:В связи с многочисленными протестами в Гонконге, которые длятся уже несколько месяцев, администрация Гонконга готова формально отозвать законопроект.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

"Руководитель администрации Гонконга Кэрри Лам в среду после обеда формально отзовет законопроект об экстрадиции (правонарушителей в Китай - ред.), который спровоцировал почти трехмесячные протесты в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, будет выполнено одно из пяти требований протестующих, которые уже 13 недель выражают свое недовольство по поводу противоречивого законопроекта.

Ожидается, что Лам объявит свое решение об отзыве законопроекта уже 4 сентября.

Сообщается, что глава администрации Гонконга уже приостановила рассмотрение данного законопроекта, однако критики считали это недостаточным шагом, ведь к его рассмотрению можно было вернуться в течение сессии.

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов привело к рассмотрению поправок к закону об экстрадиции правонарушителей на запрос Пекина в материковый Китай.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановлении рассмотрения законопроекта об экстрадиции в КНР, протесты не прекратились. Митингующие потребовали отставки Кэрри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, которые продолжаются с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.