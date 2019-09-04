Адвокат экс-президента Киргизии: Арест Атамбаева признан законным

Новости мира:Суд признал законным арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева.

Бишкекский городской суд признал в среду, 4 сентября, законным решение об аресте экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, сообщает 24.kg.

"В ходе заседания адвокаты просили признать действия следователей незаконными. Судебная коллегия вынесла постановление, согласно которому задержание Алмазбека Атамбаева признано обоснованным", - говорится в сообщении.

По словам Слесарева, также суд оставил в силе решение, согласно которому бывший глава государства будет находиться под стражей до 26 октября.

"Собственно, мы и не рассчитывали на другое. Мы видели, как проходит слушание — было назначено в Бишкекском горсуде, провели по факту в ГКНБ. Официально заседание проведено в закрытом режиме. Наши доводы судом абсолютно не учтены", — сказал он.

Как сообщалось, Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.