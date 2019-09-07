Еще один взрыв в Кабуле: есть пострадавшие

Новости мира:Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле.

В пятом районе Кабула в Афганистане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи рынка "Кампани", есть раненые, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны в субботу.

"Инцидент произошел примерно в 19 часов по местному времени, двое прохожих ранены", - говорится в сообщении.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность.

Как известно, на данный момент талибы контролируют почти половину территории Афганистана и являются мощнее, чем когда-либо с момента начала военной операции США в стране в октябре 2001 года.

До сих пор они отказывались вести прямые переговоры с действующим афганским правительством, считая его марионеткой США.

Впрочем, они неоднократно заявляли, что сядут за стол переговоров с любым афганцем, даже государственным чиновником, но как рядовым гражданином, а не представителем власти.