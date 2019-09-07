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Еще один взрыв в Кабуле: есть пострадавшие

Еще один взрыв в Кабуле: есть пострадавшие
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле.

В пятом районе Кабула в Афганистане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи рынка "Кампани", есть раненые, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны в субботу.

"Инцидент произошел примерно в 19 часов по местному времени, двое прохожих ранены", - говорится в сообщении.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность. 

Как известно, на данный момент талибы контролируют почти половину территории Афганистана и являются мощнее, чем когда-либо с момента начала военной операции США в стране в октябре 2001 года.

Новый взрыв в Кабуле: 12 погибших, из них двое - солдаты НАТО

До сих пор они отказывались вести прямые переговоры с действующим афганским правительством, считая его марионеткой США.

Впрочем, они неоднократно заявляли, что сядут за стол переговоров с любым афганцем, даже государственным чиновником, но как рядовым гражданином, а не представителем власти.

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Теракт, Афганистан, Взрыв, Талибан, Кабул.
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