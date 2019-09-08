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Китай планирует инвестировать $280 миллиардов в энергетический сектор Ирана

Китай планирует инвестировать $280 миллиардов в энергетический сектор Ирана
18:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Китай инвестирует 280 миллиардов долларов в нефтегазовую отрасль Ирана.

Китай собирается инвестировать в иранский энергетический сектор 280 млрд долларов.

Об этом пишет "Коммерсант".

Договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в конце августа визита министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Пекин.

Это соглашение перекликается с договоренностями между Китаем и Ираном 2016 года, когда инвестиции в нефтегазовую отрасль стали частью согласованных китайских вложений в размере 400 млрд долларов.

Условия соглашения предусматривают несколько пунктов, которые должны минимизировать негативные последствия для китайских компаний нарушения американских санкций против Ирана.

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Так, за нефть будут платить не в долларах, а в юанях или "мягких валютах", полученных от ведения бизнеса в Африке или в странах бывшего Советского Союза. Китай сможет покупать нефть, газ и продукты нефтехимии с гарантированной скидкой минимум в 12%, причем будет иметь право на отсрочку платежей на срок до двух лет.

Также у Китая будет право преимущественного выкупа в новых или возобновленных нефтегазовых и нефтехимических проектах в Иране.

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Китайские компании смогут разместить в Иране около 5 тыс. сотрудников служб безопасности для защиты своих инвестиций, а также дополнительных сотрудников для обеспечения безопасности линий поставок нефти, в том числе в Персидском заливе.

Китай также инвестирует дополнительные 120 млрд долларов в модернизацию иранской транспортной инфраструктуры.

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Китай, Инвестиции, Иран, Джавад Зариф.
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