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Возросло число пострадавших от землетрясения в Китае

Возросло число пострадавших от землетрясения в Китае
06:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Количество пострадавших людей после землетрясения в Китае увеличилось.

В Китае вследствие землетрясения, прошедшего в воскресенье, 8 сентября, возросло число пострадавших.

Об этом сообщает The Wahington Post.

Сейчас количество раненых – 63 человека. Также ранее сообщалось об одном погибшем. В результате землетрясения в нескольких городах Китая наблюдаются массовые разрушения.

Местные власти объявили об эвакуации около 2400 человек.

Напоминаем, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань в ночь на 8 сентября.

 

 

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Китай, Землетрясение, Спасатели, Пострадавшие, Магнитуда.
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