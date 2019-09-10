Глава администрации Гонконга: Мы - неотъемлемая часть Китая

Новости мира:Эскалация насилия не способствует решению социальных проблем.

Продолжающиеся массовые беспорядки с применением элементов насилия в Гонконге не могут решить социальные проблемы, заявила во вторник журналистам глава администрации города Кэрри Лэм.

Одновременно она выразила сожаление тем, что некоторые иностранные представители, включая законодателей в некоторых странах, пытаются вмешиваться в ситуацию в Гонконге, являющуюся внутренним делом Китая.

"Для любой страны крайне неуместно вмешиваться в дела Гонконга", - подчеркнула глава администрации специального административного района Китая.

Она также выразила надежду, что больше никто из жителей Гонконга не будет выступать за иностранное участие в делах города.

В воскресенье участники протестов с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию, призывающую конгрессменов принять ранее предложенный ими акт о правах человека в Гонконге.

В понедельник китайская англоязычная газета China Daily предупредила, что любые попытки отделить Гонконг от материковой части Китая обречены на провал, а участники протестных акций "должны прекратить испытывать терпение центрального правительства".

Издание отметило, что воскресные события в городе продемонстрировали, что за беспорядками в Гонконге стоят внешние силы.

"Гонконг - неотъемлемая часть Китая, и это суть, которую никто не должен оспаривать, ни демонстранты, ни иностранные силы, играющие в свои грязные игры", - говорится в редакционной статье издания.

Газета подчеркнула: "Демонстрации в Гонконге не имеют отношения к правам человека или демократии. Они являются результатом иностранного вмешательства. Чтобы сдержанность центрального правительства не была неправильно истолкована как слабость, пусть будет ясно, что сепаратизм в любой форме будет подавлен", - говорится в нем.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, формирования системы проведения прямых выборов руководства города.