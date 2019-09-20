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СМИ: КНДР строит подводки с баллистическими ракетами на борту

СМИ: КНДР строит подводки с баллистическими ракетами на борту
12:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Северная Корея, возможно, готовит спуск подводной лодки с баллистическими ракетами.

Об этом свидетельствуют снимки, проанализированные американскими учеными, сообщает NHK. "Северная Корея, возможно, готовится к размещению подводной лодки с баллистическими ракетами", - говорится в сообщении.

Ученые института международных исследований Middlebury и компания-оператор спутниковой связи Planet Labs проанализировали снимки дока в восточном портовом городе Синпо.

3 сентября вдоль набережной города было зафиксировано по крайней мере 13 похожих на опоры предметов, а также колонны движущихся автомобилей. На снимках набережной от 12 сентября запечатлен процесс строительства большого объекта, который уходит в море. Последние фотографии, сделанные в четверг, свидетельствуют о том, что этот объект уже занимает практически всю набережную.

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По словам исследователей, длина объекта составляет около 100 метров, что намного длиннее, чем объекты, используемые КНДР для постройки обычных подводных лодок.

Исходя из полученной информации ученые сделали вывод, что Пхеньян, возможно, готовится к запуску новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты.

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Северная Корея, КНДР, Баллистическая ракета, Подводная лодка.
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