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Суббота, 21.09.2019

Разрушительный тайфун Тапа надвигается на японский регион Окинава (Видео)

Из-за приближающегося к берегам Японии тайфуна Тапа в южной префектуре Окинава прекращено движение автобусов и монорельсовой дороги, отменено 283 рейса. Как сообщают местные СМИ, четыре человека пострадали. Тайфун Тапа находится южнее региона Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.
Укринформ
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Япония, Тайфун, Окинава, Тапа.
08:22 Сегодня Телеграф
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