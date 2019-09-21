Разрушительный тайфун Тапа надвигается на японский регион Окинава (Видео)

Из-за приближающегося к берегам Японии тайфуна Тапа в южной префектуре Окинава прекращено движение автобусов и монорельсовой дороги, отменено 283 рейса. Как сообщают местные СМИ, четыре человека пострадали. Тайфун Тапа находится южнее региона Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.