На севере Пакистана произошло ужасное ДТП (Фото)

Новости мира:На горной дороге в Пакистане разбился автобус, 26 погибших.

В аварии в горном регионе Гилгит-Балтистан в Пакистане в результате аварии автобуса погибли 26 человек, среди которых - дети.

Об этом сообщает Al-Jazeera.

"Более 20 человек погибли в аварии пассажирского автобуса на горной дороге на северо-западе Пакистана", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фирака, среди 26 погибших в ДТП были пакистанские военные.

Он добавил, что десять человек получили телесные повреждения, их перевезли в местную больницу на вертолете.