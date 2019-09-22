На севере Пакистана произошло ужасное ДТП (Фото)

В аварии в горном регионе Гилгит-Балтистан в Пакистане в результате аварии автобуса погибли 26 человек, среди которых - дети.
Об этом сообщает Al-Jazeera.
"Более 20 человек погибли в аварии пассажирского автобуса на горной дороге на северо-западе Пакистана", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фирака, среди 26 погибших в ДТП были пакистанские военные.
Он добавил, что десять человек получили телесные повреждения, их перевезли в местную больницу на вертолете.