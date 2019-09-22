Протесты в Гонконге: слезоточивый газ снова использован (Фото)

В воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые надругались над флагом Китая и устроили беспорядок на железнодорожной станции.
Об этом сообщает Sky News.
"Полиция применила слезоточивый газ, разгоняя толпу", - говорится в сообщении.
Протесты в Гонконге в который раз вылились в насилие - демонстранты растоптали китайский флаг и сожгли вещи на улице.
Ранее демонстранты разгромили железнодорожную станцию Ша Тин.
Как известно, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются более 3 месяцев. 4 сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить 1 из 5 требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который разрешает выдавать правонарушителей материковому Китаю.