Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов

Новости мира:В связи с тайфуном "Тапа" в Японии отменили 480 внутренних авиарейсов.

Японские авиакомпании отменили в воскресенье более 480 внутренних авиарейсов из-за тропического шторма "Тапа".

Об этом сообщает NHK.

"Отмененные авиарейсы, главным образом, связывали другие районы страны с юго-западным островом Кюсю, включая аэропорты в Фукуока, Миядзаки, Нагасаки, Кагосима и Сага", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи со стихийным бедствием компания All Nippon Airways отменила 151 авиарейс, а Japan Airlines перенесла на неопределенный срок 126 рейсов.

Напоминаем, из-за тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек. Без электричества остались более 40 тысяч домов.