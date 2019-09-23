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В Казахстане ищут, чем заменить полиэтиленовые пакеты

В Казахстане ищут, чем заменить полиэтиленовые пакеты
08:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:В Казахстане вводят ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов.

Торговые сети Казахстана перестанут бесплатно выдавать покупателям полиэтиленовые пакеты, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев.

Соответствующий меморандум министерство заключило с национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и Ассоциацией экологических организаций.

"Изучив опыт стран, а также нынешнюю ситуацию на рынке, мы, проработав вопрос с обществом, с НПП, решили подписать меморандум, в соответствии с которым будет вводиться поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане. Фактически предлагается, что пакеты не будут раздаваться бесплатно сетями, а продаваться", - сказал Мирзагалиев на церемонии подписания документа в Нур-Султане.

Он уточнил, что речь идет о пакетах плотностью меньше 20 микрон, так называемые "маечки". По его данным, при таком подходе потребление пластика и полиэтилена снижается на 30%.

"В целом, вы понимаете, стоимость пакетов фактически сегодня уже заложена в наценки на товары в розничных сетях. Отказ от пакетов носит добровольный характер, но он направлен на благо экологии. Мы надеемся, что сети, магазины будут к этой акции подключаться", - отметил он.

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Между тем, по словам министра, говорить о полном запрете на полиэтиленовые пакеты "пока преждевременно".

"Пока у нас нет достойной альтернативы. У нас есть производители, которые выпускают биоразлагаемые пакеты, но полностью весь рынок они закрыть не могут. Поэтому было принято решение о поэтапном ограничении", - пояснил журналистам министр.

Полный запрет, по его словам, может быть введен в Казахстане с 2025 года.

"Полный запрет с 2025 года находится на изучении. После того, как поймём, насколько мероприятия оправдают ожидания, будем принимать решение", - уточнил он.

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Экология, Казахстан, Полиэтилен, Пакет.
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