Новые беспорядки в Папуа унесли жизни 20 человек

Новости мира:В столкновениях на востоке Индонезии погибли 20 человек.

В результате антиправительственных беспорядков в автономной провинции Индонезии Папуа погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает AFP.

"По меньшей мере 20 человек погибли, десятки ранены во время столкновений в Папуа, мятежном регионе Индонезии", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается о 65 раненых.

Всего за участие в протестах в понедельник было арестовано около 300 человек.

Как отмечается, провинция Папуа на острове Новая Гвинея уже несколько недель охвачена акциями протеста, организованными сторонниками независимости этого региона.