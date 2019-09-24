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Иран отвергает свою причастность атаки на Саудовскою Аравию

Иран отвергает свою причастность атаки на Саудовскою Аравию
11:24 Сегодня Телеграф pixabay.com

Новости мира:Власти Ирана не признают свою причастность к инциденту связанным с нефтяными объектами в Саудовской Аравии.

Власти Ирана отрицают обвинения стран Европы за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом сообщает BBC.

"Иран отрицает совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, которое обвиняет Тегеран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что случились в этом месяце. Глава МИД Ирана обвинил эти страны Евросоюза в поддержке США", - говорится в сообщении.

Лидеры европейских стран прямо заявили, что Иран имеет непосредственную причастность атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Все же большинство стран ЕС сделали заявление, что остаются верными ядерному соглашению с Ираном 2015 года.

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В последствии этой ситуации США решили увеличить присутствие своих войск в Саудовской Аравии. 

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ЕС, США, Иран, Нефть, Саудовская Аравия, Тегеран.
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