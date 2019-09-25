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Тропический циклон "Хикаа" атакует Оман

Тропический циклон "Хикаа" атакует Оман
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:В местном аэропорту скорость ветра достигала 96 км/ч.

Тропический циклон "Хикаа" обрушился на Оман.

Он вышел на сушу у города Дукм. В местном аэропорту скорость ветра достигала 96 км/ч, порывы - 124 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Генеральную дирекцию по метеорологии Омана.

Циклон привел к сильному шторму, а проливной дождь привел к наводнениям.

Напомним, ураганный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и в городе Рустави в 11 км от грузинской столицы, пострадали два человека, сообщает в субботу Общественное телевидение Грузии.

Сменщик шторма "Дориан" "Умберто" надвигается на Багамские острова

Как сообщалось ранее, около 25 тыс. человек на Бермудских островах остались без электричества в среду из-за приближения урагана "Умберто". Об этом свидетельствуют данные на сайте энергетической компании Belco, которая обслуживает острова.

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Наводнение, Ураган, Оман, Ветер, Циклон, Дукм.
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