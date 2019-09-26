Взрыв у избирательного штаба в Афганистане: есть погибшие и раненные

В результате взрыва перед избирательным штабом действующего президента Афганистана Ашрафа Гани в южной афганской провинции Кандагар погибли три и ранения получили семь мирных жителей.
Как сообщил представитель Управления полиции Кандагара Джемаль Насир Барикзай, перед избирательным штабом Гани взорвалась бомба.
По его словам, в числе погибших есть ребенок.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
Президентские выборы в Афганистане намечены на 28 сентября.
Война в Афганистане длится уже 18 лет, унесла жизни тысяч людей и принудила миллионы бежать из страны. ООН постоянно подчеркивает необходимость использовать любую возможность для достижения мира в регионе.