Взрыв у избирательного штаба в Афганистане: есть погибшие и раненные

Новости мира:Взрыв у избирательного штаба президента Афганистана, 3 погибших.

В результате взрыва перед избирательным штабом действующего президента Афганистана Ашрафа Гани в южной афганской провинции Кандагар погибли три и ранения получили семь мирных жителей.

Как сообщил представитель Управления полиции Кандагара Джемаль Насир Барикзай, перед избирательным штабом Гани взорвалась бомба.

По его словам, в числе погибших есть ребенок.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Президентские выборы в Афганистане намечены на 28 сентября.

Война в Афганистане длится уже 18 лет, унесла жизни тысяч людей и принудила миллионы бежать из страны. ООН постоянно подчеркивает необходимость использовать любую возможность для достижения мира в регионе.