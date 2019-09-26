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Взрыв у избирательного штаба в Афганистане: есть погибшие и раненные

Взрыв у избирательного штаба в Афганистане: есть погибшие и раненные
06:43 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:Взрыв у избирательного штаба президента Афганистана, 3 погибших.

В результате взрыва перед избирательным штабом действующего президента Афганистана Ашрафа Гани в южной афганской провинции Кандагар погибли три и ранения получили семь мирных жителей.

Как сообщил представитель Управления полиции Кандагара Джемаль Насир Барикзай, перед избирательным штабом Гани взорвалась бомба.

По его словам, в числе погибших есть ребенок.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

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Президентские выборы в Афганистане намечены на 28 сентября.

Война в Афганистане длится уже 18 лет, унесла жизни тысяч людей и принудила миллионы бежать из страны. ООН постоянно подчеркивает необходимость использовать любую возможность для достижения мира в регионе.

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Теракт, Афганистан, Взрыв, Кандагар.
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