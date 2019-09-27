Мининфраструктуры планирует восстановить прямое авиасообщение между Украиной и Японией

Новости мира:Владислав Криклий подчеркнул необходимость возобновления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул на необходимости возобновления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией.

Об этом он сообщил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Такаши Кураи, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

"Министр инфраструктуры Украины отметил необходимость восстановления прямого авиационного сообщения между Украиной и Японией, которое станет не только положительным сигналом для бизнеса, но и будет способствовать развитию туризма", - говорится в сообщении.

Также Криклий отметил заинтересованность в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) относительно привлечения японских инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Украины, в частности, в ближайшей перспективе - в проект по строительству моста через реку Южный Буг в Николаеве.

Министр инфраструктуры сообщил, что за последние недели парламентом было принято несколько инфраструктурных законопроектов, в частности, касающиеся осуществления габаритно-весового контроля и внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда.

"До конца года состоятся конкурсные процедуры по передаче в концессию морских портов Ольвия и Херсон. 12 сентября 2019 г. объявлены тендеры на концессию в этих портах, 1 октября в Одессе состоится презентация концессионных проектов. Мы с радостью приветствуем все компании, которые готовы участвовать в конкурсе. В наших дальнейших планах - концессия аэропортов, железнодорожных вокзалов, дорог. Считаю, что государственно-частное партнерство должно стать нашим основным механизмом, который позволит эффективно управлять государственным имуществом", - добавил Криклий.

Также глава Мининфраструктуры пригласил японскую сторону принять участие в Первом инвестиционном форуме, который состоится 29 октября 2019 г. в городе Мариуполь, и в презентации Road Show 1 октября 2019 г. в Одессе, на которой будут представлены концессионные проекты морских портов Ольвия и Херсон.

В свою очередь Такаши Кураи поздравил Криклия с началом работы и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами в сфере инфраструктуры.