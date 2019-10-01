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В Гонконге на День Китая вновь разгорелись протесты (Фото)

В Гонконге на День Китая вновь разгорелись протесты (Фото)
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В день основания КНР в на улицах Гонконга произошли столкновения между полицией и активистами.

Несмотря на запрет демонстраций в день празднования 70-летия со дня основания КНР, в Гонконге вновь произошли ожесточенные столкновения активистов с полицией. Как сообщает Deutsche Welle, для разгона демонстрантов полиция во вторник, 1 октября, применила слезоточивый и перечный газ.

Правоохранители, в частности, заявили, что активисты облили едкой жидкостью нескольких полицейских и журналистов. По данным агентства Reuters, в больницы с различными травмами доставлены 15 человек. Ранее сразу в нескольких районах Гонконга прошли мирные акции сторонников демократии. Одна из групп скандировала: "Это не национальный праздник, это день национального траура!".

Также активисты требовали освобождения задержанных единомышленников. Следует отметить, в Пекине по случаю 70-летия состоялся крупнейший в истории КНР военный парад, в котором принимали участие 15 тысяч военных, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники собственного производства, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Наблюдатели расценили это как демонстрацию могущества и притязаний Китая на лидерство в мире.

В Гонконге также отмечали 70-летие со дня основания КНР, но - далеко от общественности. В торгово-выставочном центре Гонконга приглашенные гости наблюдали за церемонией чествования китайского флага, передававшейся в прямом эфире.

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Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власть собиралась позволить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты начали требовать проведения демократических реформ, введение всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, и выступать против жестких действий полиции. Полицейские неоднократно применяли против протестующих слезоточивый газ и насилие.

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Китай, Протесты, КНР, Гонконг, Протесты в Гонконге.
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