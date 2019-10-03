Власти Индии готовятся к атаке боевиков из Кашмира

Новости мира:Предположительно за готовящейся атакой стоит группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Власти Индии проводят спецоперацию на территории Нью-Дейли. Правоохранители получили информацию, что террористы с Кашмира готовят атаку.

Как сообщили в полиции, сейчас в столице введено состояние повышенной безопасности. Силовики особое внимание уделяют патрулированию мест массового скопления людей. Речь идет о рынках и торговых центрах.

Кроме этого особые меры безопасности введены в метро и железнодорожных вокзалах. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на индийские спецслужбы, боевики могут принадлежать к группировке "Джаиш-е-Мухаммад".

Как сообщалось ранее, 14 февраля, боевик-смертник данной группировки, на заминированном автомобиле протаранил колону машин с индийскими силовиками на территории штата Кашмир и Джамму. Тогда погибли более 40 человек.