Не утихающие муссоны в Индии с начала лета унесли жизни полутора тысяч человек

Новости мира:Аномальные муссонные дожди унесли жизни 1600 человек в Индии.

Самые сильные муссонные дожди за последние 25 лет, обрушились на Индию и с июня уже унесли жизни более 1600 человек.

Об этом пишет газета Hindustan Times со ссылкой на официальные данные.

Муссон, который обычно длится с июня по сентябрь, уже принес на 10 процентов больше осадков, чем в среднем за 50 лет, и ожидается, что он прекратится только после начала октября, более чем на месяц позже, чем обычно.

Затянувшиеся дожди вызвали хаос, причем северные штаты Уттар-Прадеш и Бихар пострадали сильнее за последнее время из-за интенсивных ливней, унесших жизни 144 человек.

В Патне, столице штата Бихар на берегу реки, где проживает около 2 миллионов человек, жители говорили, что они пробирались по пояс в воде, чтобы купить необходимые предметы, такие как продукты питания и молоко.

65-летний Ранджеев Кумар, житель Ашиянского района Патны, сообщил агентству Рейтер по телефону, что весь район оказался под водой.

"Правительство не делает никакого спасения, и ситуация здесь очень серьезная”, - сказал он.

В понедельник спасатели спасли заместителя главного министра Бихара сушила Моди из его дома в Патне.

В соседнем штате Уттар-Прадеш, самом густонаселенном в Индии, проливные дожди обрушили более 800 домов и затопили участки сельскохозяйственных угодий. Это действительно плохие новости для фермеров.