В Гонконге ввели запрет на ношение медицинских масок на протестах

Новости мира:В Гонконге активистам запретили одевать медицинские маски.

Власти Гонконга запретили носить медицинские маски на акциях протеста, продолжающихся с июня.

Об этом сообщает NHK.

«Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что принимает на себя чрезвычайные полномочия, которые позволяют ей ввести запрет на ношение медицинских масок на протестных акциях. Лам сделала заявление в пятницу после проведения встречи с членами администрации и советниками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет вступает в силу в полночь. Нарушителей ожидает наказание вплоть до тюремного заключения сроком на один год.

Напоминаем, во вторник, 1 октября полиция Гонконга во время жестких столкновений с демонстрантами застрелила протестующего.

Правоохранители подтвердили, что 18-летний юноша получил огнестрельное ранение в ходе акции протеста. В полиции заявили, что пытаются выяснить подробности инцидента.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который позволяет выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Несмотря на это многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать акции. Протесты усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма.