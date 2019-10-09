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Готовился теракт: УАЗ с тонной взрывчатки был обезврежен в Афганистане

Готовился теракт: УАЗ с тонной взрывчатки был обезврежен в Афганистане
08:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:МВД Афганистана заявило о предотвращении крупного теракта на севере страны.

Крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центре афганского МВД Нусрат Рахими.

"Заминированная автомашина УАЗ с почти 1 тонной взрывчатки, которую террористы из движения "Талибан намеревались использовать для совершения террористической атаки в городе Сарипуль, административном центре одноименной провинции, была обнаружена и обезврежена сотрудниками полиции минувшей ночью", - написал Рахими в своем твиттере.

Напомним, вчера в результате взрыва бомбы в одном из факультетов Университета Газне в Афганистане получили ранения 19 человек.

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6 октября боевики «Талибана» убили шестерых афганских полицейских в провинции Каписа.

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Все по теме:

Теракт, Афганистан, Талибан, Взрывчатка, МВД Афганистана.
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