Готовился теракт: УАЗ с тонной взрывчатки был обезврежен в Афганистане

Новости мира:МВД Афганистана заявило о предотвращении крупного теракта на севере страны.

Крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центре афганского МВД Нусрат Рахими.

"Заминированная автомашина УАЗ с почти 1 тонной взрывчатки, которую террористы из движения "Талибан намеревались использовать для совершения террористической атаки в городе Сарипуль, административном центре одноименной провинции, была обнаружена и обезврежена сотрудниками полиции минувшей ночью", - написал Рахими в своем твиттере.

Напомним, вчера в результате взрыва бомбы в одном из факультетов Университета Газне в Афганистане получили ранения 19 человек.

6 октября боевики «Талибана» убили шестерых афганских полицейских в провинции Каписа.