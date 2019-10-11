В Красном море взорвался иранский нефтяной танкер

В Красном море на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана, прогремел взрыв.
Об этом сообщает Mirror со ссылкой на иранские СМИ.
"Иранский нефтяной танкер в Красном море пострадал от взрыва в результате возможного террористического акта", - говорится в сообщении.
Взрыв вызвал разлив нефти и пожар на борту судна, принадлежащего Национальной иранской нефтяной компании.
Судно перевозило в Сирию - через Суэцкий канал и Средиземное море - один миллион баррелей нефти.
Отмечается, что экипаж танкера сумел стабилизировать судно.
В иранских СМИ утверждают, что взрыв мог быть "террористическим актом", однако в отчетах пока не приводятся какие-либо доказательства, подтверждающие это.