В Красном море взорвался иранский нефтяной танкер

Новости мира:По предварительной информации взрыв мог быть "террористическим актом".

В Красном море на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана, прогремел взрыв.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на иранские СМИ.

"Иранский нефтяной танкер в Красном море пострадал от взрыва в результате возможного террористического акта", - говорится в сообщении.

Взрыв вызвал разлив нефти и пожар на борту судна, принадлежащего Национальной иранской нефтяной компании.

Судно перевозило в Сирию - через Суэцкий канал и Средиземное море - один миллион баррелей нефти.

Отмечается, что экипаж танкера сумел стабилизировать судно.

В иранских СМИ утверждают, что взрыв мог быть "террористическим актом", однако в отчетах пока не приводятся какие-либо доказательства, подтверждающие это.