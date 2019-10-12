Мощное землетрясение обрушилось на Японию

Новости мира:В Японии произошло мощное землетрясение

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитной 5,7.

Об этом сообщает Japan Today.

"Землетрясение с предварительной силой 5,7 балла произошло в префектуре Тиба в субботу, в 18:22 по местному времени", - говорится в сообщении.

По данным Японского метеорологического агентства, эпицентр находился на глубине 80 километров.

Предупреждений о цунами не последовало.

Как сообщалось, к центру Японии надвигается мощный тайфун "Хагибис", который по силе сравнивают с ураганом, что в 1958 году унес жизни больше 1200 человек.