Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам
Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам
Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)
Никогда не продолжайте терпеть эту боль (Фото)

В Японии возросло количество жертв тайфуна "Хагибис"

В Японии возросло количество жертв тайфуна "Хагибис"
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На данный момент количество погибших составило 4 человека.

По меньшей мере четыре человека погибли и около сотни получили ранения в результате прохождения по территории Японии мощного тайфуна "Хагибис".

Об этом сообщает Xinhua.

"Многие реки вышли из берегов и разлились в жилые районы, по всей стране продолжаются многочисленные спасательные операции", - пишет Xinhua.

Около 250 тыс. помещений по всей стране, в том числе в районе Токио, остались без электроснабжения. Столичном аэропорту Ханэда пришлось отменить большое количество рейсов, как и сети скоростных поездов Шикансен. На некоторое время остановилось даже токийское метро, которое является одним из самых длинных в мире.

В целом по всей стране рекомендацию на эвакуацию получило около 6 млн человек.

По информации метеорологов, тайфун сейчас отдаляется от японского архипелага и ослабляется. Несмотря на это, по состоянию на утро воскресенья по местному времени, скорость ветра в его эпицентре все еще достигала 160 км/час.

Как известно, тайфун "Хагибис" по силе сравнивают с тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В связи с непогодой некоторые матчи Кубка мира по регби и гонки Формулы-1 были отменены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Тайфун, Погибшие, Хагибис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хмельницкий будет перерабатывать мусор за средства ЕБРР
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Последний бой Александра Усика (Видео)
04 К сожалению, они реально существуют: самые загрязненные места на планете
05 Невероятно нежный образ: королева Летиция поразила роскошным нарядом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полицейские обнаружили в авто боевые гранаты (Фото)
В Киеве полицейские обнаружили в авто боевые гранаты (Фото)
Трамп призвал положить конец &quot;бесконечным войнам&quot;
Трамп призвал положить конец "бесконечным войнам"
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Отличная &quot;броня&quot;: специи, которые могут защитить от многих инфекций
Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь