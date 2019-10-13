В Японии возросло количество жертв тайфуна "Хагибис"

Новости мира:На данный момент количество погибших составило 4 человека.

По меньшей мере четыре человека погибли и около сотни получили ранения в результате прохождения по территории Японии мощного тайфуна "Хагибис".

Об этом сообщает Xinhua.

"Многие реки вышли из берегов и разлились в жилые районы, по всей стране продолжаются многочисленные спасательные операции", - пишет Xinhua.

Около 250 тыс. помещений по всей стране, в том числе в районе Токио, остались без электроснабжения. Столичном аэропорту Ханэда пришлось отменить большое количество рейсов, как и сети скоростных поездов Шикансен. На некоторое время остановилось даже токийское метро, которое является одним из самых длинных в мире.

В целом по всей стране рекомендацию на эвакуацию получило около 6 млн человек.

По информации метеорологов, тайфун сейчас отдаляется от японского архипелага и ослабляется. Несмотря на это, по состоянию на утро воскресенья по местному времени, скорость ветра в его эпицентре все еще достигала 160 км/час.

Как известно, тайфун "Хагибис" по силе сравнивают с тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В связи с непогодой некоторые матчи Кубка мира по регби и гонки Формулы-1 были отменены.