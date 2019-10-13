Тайфун "Хагибис" потопил панамское грузовое судно

Новости мира:По предварительным данным один человек погиб и семеро пропали без вести.

В Токийском заливе поздно в субботу из-за тайфуна "Хагибис" затонуло панамское грузовое судно, в результате один человек погиб, еще семеро пропали без вести. Об этом сообщает Kyodo.

По данным береговой охраны Японии, в субботу, около 21:40, сигнал с судном был потерян.

"Один человек погиб и семеро пропали без вести, когда панамское грузовое судно с 12 членами экипажа на борту затонуло поздно в субботу в Токийском заливе, где оно сбросило якорь, когда приближался тайфун "Хагибис", - пишет издание.

Четыре члена экипажа, по данным береговой охраны, были спасены в воскресенье утром. Всего же на борту находились три члена экипажа из Мьянмы, семь – из Китая и два – из Вьетнама.