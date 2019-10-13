В Казахстане обсудят способы борьбы с онкологией

Новости мира:В столице Казахстана пройдет всемирный саммит по борьбе с онкологией.

Всемирный саммит лидеров в борьбе с онкологией пройдет 15-17 октября в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сказала журналистам на пресс-конференции директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, подобный саммит пройдет в Казахстане впервые.

По ее словам, ожидается, что в саммите примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, президенты Армении, Белиза, Буркина-Фасо и Нигерии с супругами, министры здравоохранения ряда стран.

На саммите будут обсуждены новые методы в борьбе с онкологией, отметила директор института.

По ее мнению, саммит даст возможность врачам-онкологам из разных стран поделиться опытом.

В Казахстане, численность населения которого составляет 18,5 миллиона, число онкологических больных достигло 187 тысяч, сказала Кайдарова.

По ее словам, ранняя диагностика онкологии в Казахстане позволила сократить количество летальных исходов.

Кайдарова выразила сожаление в связи с тем, что онкология зачастую выявляется на последних стадиях заболевания.

Граждане должны раз в год проходить тесты на наличие опухоли, отметила директор института.

Глава Союза за международный контроль рака (UICC), принцесса Дина Майред из Иордании, принявшая участие в пресс-конференции, сообщила, что 70 процентов онкологических заболеваний приходится на развивающиеся страны.