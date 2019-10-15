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Назарбаев налаживал экономические отношения с Алиевым

Назарбаев налаживал экономические отношения с Алиевым
09:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Экс-президент Назарбаев на встрече с Алиевым заявил о необходимости развивать торговлю через Каспий.

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку отметил хороший рост взаимной торговли через Каспийское море, заявил о необходимости развивать и диверсифицировать торговое сотрудничество на этом направлении.

"Что касается наших отношений, их надо продолжать. Сейчас возможностей больше стало, через Каспий торгуем все же мало, хотя рост хороший за прошлый год, 58%. Но объем небольшой. Поэтому нашим правительствам надо еще раз поработать - чем торговать, как торговать, что поставлять", - сказал Назарбаев, слова которого приводится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте президента Азербайджана.

"Логистика была неважная. Теперь мы можем через вас, через Кавказ выходить в Турцию, Европу, через дорогу Карс-Ахалкалаки",- добавил казахстанский лидер.

Назарбаев добавил, что "паромные переправы стали большие", в то же время Казахстан развил свою инфраструктуру до Китая, до Тихого океана.

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"Так что у нас, не имея никаких политических проблем и никаких других проблем, развивать отношения в торговле, политике есть все возможности", - сказал подчеркнул первый президент Казахстана.

На встрече в Баку Назарбаев отметил, что это его девятый визит в Азербайджан, первый состоялся в 1991 году.

"Я впервые прибываю к вам не в качестве президента, а в качестве лидера нации, отца нации, как у нас называют, находясь при определенных все же полномочиях, которые конституционный закон, Конституция мне определила",- сказал казахстанский лидер.

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"Трудных вопросов у вас было немало, Ильхам Гейдарович, связанных с Карабахом, с отношениями с Арменией, и вообще местонахождение Азербайджана всем интересно. Однако я должен отметить, я не собираюсь оценку давать, но с высоты моего опыта - как жизненного, политического, так и возрастного, все идет нормально в Азербайджане", - добавил Назарбаев.

Казахстанский лидер поблагодарил президента Азербайджана за предложение стать почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, "Тюркский совет").

"С удовольствием я принимаю (это предложение - ред.), Ильхам Гейдарович, потому что хочу продолжать способствовать укреплению отношений наших государств, совместному развитию тюркоязычных государств", - сказал Назарбаев.

Алиев, в свою очередь, высоко оценил опыт общения с Назарбаевым в первые годы избрания президентом.

"Для меня опыт общения с вами также очень был ценным, тогда, когда я только приступил к выполнению обязанностей президента, вы всегда оказывали мне поддержку. И между нами сложились такие близкие, я бы сказал, родственные отношения",- сказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что в Азербайджане Назарбаева знают как большого друга азербайджанского народа. "Вы на многих площадках международного сотрудничества всегда выражали поддержку нам. В Азербайджане очень ценят Ваш огромный вклад в дело укрепления наших отношений",- сказал Алиев, обращаясь к Назарбаеву.

Саммит "Тюркского совета" пройдет в Баку во вторник. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, статус наблюдателя в организации имеет Венгрия.

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Азербайджан, Казахстан, Баку, Нурсултан Назарбаев, Каспийское море, Ильхам Алиев.
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