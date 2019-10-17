Скачать
Четверг, 17.10.2019
Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Протесты в Гонконге: неизвестные напали на одного из лидеров продемократических групп

Протесты в Гонконге: неизвестные напали на одного из лидеров продемократических групп
00:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На лидера протестов в Гонконге совершили жестокое нападение.

В Гонконге совершили нападение на одного из лидеров протестов, продолжающихся с начала лета.

Об этом сообщает BBC.

"Лидер одной из крупнейших продемократических групп в Гонконге подвергся нападению и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениями в социальных сетях на Джимми Шема из Гражданского фронта прав человека, напали на улице. Пятеро мужчин избили его молотками. Шема получил тяжкие телесные повреждения. Это уже второй случай нападения на него с начала протестов в Гонконге.

В Барселоне протесты переросли в противостояние (Видео)

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. 4 сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвать законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей в материковый Китай. Однако несмотря на это много сторонников оппозиции заявили о намерении продолжать акции. Протесты периодически сопровождаются беспорядками, блокировкой улиц и актами вандализма.

1 октября полиция Гонконга во время жестких столкновений с демонстрантами застрелила протестующего.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
05 Как похудеть при сидячем образе жизни: советы диетолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь