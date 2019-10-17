Протесты в Гонконге: неизвестные напали на одного из лидеров продемократических групп

Новости мира:На лидера протестов в Гонконге совершили жестокое нападение.

В Гонконге совершили нападение на одного из лидеров протестов, продолжающихся с начала лета.

Об этом сообщает BBC.

"Лидер одной из крупнейших продемократических групп в Гонконге подвергся нападению и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениями в социальных сетях на Джимми Шема из Гражданского фронта прав человека, напали на улице. Пятеро мужчин избили его молотками. Шема получил тяжкие телесные повреждения. Это уже второй случай нападения на него с начала протестов в Гонконге.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. 4 сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвать законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей в материковый Китай. Однако несмотря на это много сторонников оппозиции заявили о намерении продолжать акции. Протесты периодически сопровождаются беспорядками, блокировкой улиц и актами вандализма.

1 октября полиция Гонконга во время жестких столкновений с демонстрантами застрелила протестующего.