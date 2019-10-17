Тайфун в Японии: количество жертв продолжает расти

Новости мира:В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы.

Количество погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 77 человек.

Об этом сообщает NHK.

Еще десять человек считают пропавшими без вести. На данный момент также известно о 346 пострадавших.

Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели. В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 100 тысяч домов в 13 японских префектурах остаются без электричества после тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральные и восточные регионы страны в ночь на воскресень.